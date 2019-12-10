Суд в Херсоне отправил члена «Единой России» под домашний арест

Херсонский городской суд во вторник 10 декабря избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца севастопольцу Игорю Кучерявому, подозреваемому в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает прокуратура Крыма в Киеве.



Адвокат подозреваемого Игорь Мокин уточнил изданию «Ґрати», что его клиент долгосрочно арендует в Херсоне квартиру, где и будет находиться на время ареста.



«Но мы все равно будем обжаловать меру пресечения - просить ночной арест или личное обязательство», - добавил он.



Член севастопольского политсовета партии «Единая Россия» Игорь Кучерявый был задержан украинскими пограничниками 3 декабря при переходе погранпункта «Каланчак».



5 декабря Херсонский горсуд арестовал изъятые у Кучерявого вещи, на следующий день ему предъявили подозрение по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность, совершенные должностным лицом, в сговоре или сопровождающееся разжиганием национальной или религиозной розни»).