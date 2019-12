Гендиректор «Первого канала» признал цензуру и ложные обвинения ВСУ в сбитии МН17

Гендиректор российского «Первого канала» Константин Эрнст признал ошибочным материал об украинском истребителе, якобы сбившем малайзийский Boeing-777 рейса MH17. Об этом он рассказал журналисту журнала The New Yorker, передает The Bell.



По словам Эрнста, «мы люди, мы ошиблись, но не специально».



Одновременно он считает, что голландский отчет о катастрофе, в котором говорится о причастности РФ, «непрофессионален».



«Первый канал» в своем сюжете утверждал, что самолет сбила не ракета «Бука», а истребитель МиГ-29 ВВС Украины ракетой с тепловой головкой самонаведения. Эксперты канала не нашли в показанном спутниковом снимке никаких признаков подделки, однако рядовые пользователи сразу же обнаружили их во множестве — начиная с состояния подстилающей местности двухлетней давности.



Также Эрнст подтвердил, что запрет на освещение отдельных тем на российском телевидении существует, но в невербальной форме.



«Никто никогда не скажет вам "не показывайте Навального, не называйте его имени"... об этом не говорят словами. В конце концов, в руководстве федеральных каналов нет дураков», — отметил гендиректор «Первого канала».

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск.