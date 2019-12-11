Генсек ООН приветствует итоги встречи лидеров «нормандского формата»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с одобрением воспринял результаты встречи лидеров «нормандского формата» и призвал все заинтересованные стороны продвигаться в направлении решения конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ООН.



Гутерриш вновь напомнил, что полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах.

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) прошла в понедельник, 9 декабря, в Париже. Была достигнута договоренность об обмене пленными до Нового года, разведении сил на трех новых участках, прекращении огня. Стороны не пришли к согласию в вопросах о выборов на Донбассе, контроле российско-украинской границы и транзите газа. Новая встреча лидеров нормандской четверки должна состоятся через четыре месяца.