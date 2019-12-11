Лавров: Санкции США не остановят строительство газопроводов в обход Украины

Санкции США не повлияют на строительство российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогу визита в Вашингтон.



«Что касается военного бюджета США, то Конгресс, по-моему, сейчас буквально охватывает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения... Но мы привыкли к такого рода нападениям, знаем, как реагировать на них, и уверяю, что ни "Северный поток-2″, ни "Турецкий поток" не остановятся», — цитирует его слова ТАСС.

9 декабря в Париже после трехлетней паузы состоялись переговоры лидеров «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция и Германия). Главы четырех стран подтвердили, что между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялись двусторонние переговоры. В Париж также отправились газовые переговорщики.