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Фильм о женщинах из зоны конфликта на Донбассе попал в шорт-лист премии BAFTA

11 декабря 2019, 10:52

Фильм о женщинах из зоны конфликта на Донбассе попал в шорт-лист премии BAFTA

Короткометражный фильм «Анна» о женщинах на Донбассе попал в шорт-лист фильмов, претендующих на премию BAFTA Британской киноакадемии. Об этом пишет Buro 24.

Фильм поборется за награду «Лучший британский короткометражный фильм».

Фильм израильского режиссера Декеля Беренсона рассказывает историю о матери-одиночке по имени Анна, которая живет в зоне конфликта на Донбассе и воспитывает 16-летнюю дочь. Главная героиня работает на мясоперерабатывающем комбинате и мечтает о лучшей жизни. Однажды она приходит на вечеринку, которую устраивают для иностранцев, путешествующих в поисках любви, и встречает на ней собственную дочь. Центральную роль в картине сыграла украинская актриса театра и кино Светлана Барандич.

1 декабря фильм «Анна» получил премию независимого британского кино BIFA.

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