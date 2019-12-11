Епифаний считает, что Филаретом манипулируют пророссийские силы

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний считает, что за спиной почетного патриарха ПЦУ Филарета стоят пророссийские силы, а он этого, возможно, не осознает. Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».



Он напомнил, что против ПЦУ проводились проплаченные пророссийскими силами митинги.



«К сожалению, за спиной почетного патриарха Филарета, я думаю, что он этого не осознает, играют некоторые пророссийские силы. Были исследования, возможно, вы видели, где явно и открыто люди Медведчука проводили проплаченные митинги против меня», — сказал предстоятель ПЦУ.



При этом Епифаний отметил, что почетный патриарх Филарет остается в составе ПЦУ, его место на Синоде ожидает его возвращения, но он самоизолировался.



Ранее Священный синод Украинской Православной Церкви (ПЦУ) решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Кроме этого Синод предоставил Филарету право для пожизненного проживания в комплексе зданий по адресу город Киев, улица Пушкинская, 36 и пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе.