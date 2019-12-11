В Раде произошла драка из-за рынка земли. Заседание комитета не закрыли

В Верховной Раде произошла драка во время заседания аграрного комитета, на котором рассматривался законопроект № 2178-10 об открытии рынка сельхозземли.



Инцидент произошел у дверей зала, где проходило заседание. На видео очевидцев видно, что в потасовке с депутатом фракции «Слуги народа» Андреем Богданцем участвовали представители партии «Свобода», которая выступает против открытия рынка сельхозземли.



Представитель «Свободы» Игорь Мирошниченко в эфире телеканала «НАШ» заявил, что не участвовал в драке. По его словам, Богданец столкнулся в коридоре с возмущенными ветеранами АТО. По словам Мирошниченко, драку начал депутат «Слуги народа».





Как рассказала депутат от фракции «Слуги народа» Ирина Верещук в эфире канала «НАШ», потасовку затеяли активисты, которые начали кричать на главу комитета Николая Сольского. Их требование — снять законопроект с рассмотрения.



«Мы же предлагаем все же рассматривать поправки, а их 4300. Мы понимаем, что если их начать рассматривать, а каждый депутат настаивает на рассмотрении своей поправки, то это затянется на месяцы» — добавила Верещук. По ее словам, ситуация сложная, но не безвыходная.



Она также сообщила, что заседание комитета не удалось закрыть, оно продолжится завтра.