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В Раде произошла драка из-за рынка земли. Заседание комитета не закрыли

Обновлено
11 декабря 2019, 11:48

В Раде произошла драка из-за рынка земли. Заседание комитета не закрыли

В Верховной Раде произошла драка во время заседания аграрного комитета, на котором рассматривался законопроект № 2178-10 об открытии рынка сельхозземли. 

Инцидент произошел у дверей зала, где проходило заседание. На видео очевидцев видно, что в потасовке с депутатом фракции «Слуги народа» Андреем Богданцем участвовали представители партии «Свобода», которая выступает против открытия рынка сельхозземли.

Представитель «Свободы» Игорь Мирошниченко в эфире телеканала «НАШ» заявил, что не участвовал в драке. По его словам, Богданец столкнулся в коридоре с возмущенными ветеранами АТО. По словам Мирошниченко, драку начал депутат «Слуги народа».


Как рассказала депутат от фракции «Слуги народа» Ирина Верещук в эфире канала «НАШ», потасовку затеяли активисты, которые начали кричать на главу комитета Николая Сольского. Их требование — снять законопроект с рассмотрения.

«Мы же предлагаем все же рассматривать поправки, а их 4300. Мы понимаем, что если их начать рассматривать, а каждый депутат настаивает на рассмотрении своей поправки, то это затянется на месяцы» — добавила Верещук. По ее словам, ситуация сложная, но не безвыходная.

Она также сообщила, что заседание комитета не удалось закрыть, оно продолжится завтра.

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