В Кремле сомневаются, что Путин посмотрит сериал «Слуга народа»

Президент России Владимир Путин не смотрел и вероятно, не найдет время, чтобы посмотреть сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».



«Я не думаю, он не смотрит сериалы. Поэтому я убежден, что он не смотрел и также убежден, что смотреть не будет, ибо времени у него нет», — сказал он.



Песков отрицает, что российский телеканал ТНТ, который начнет показ сериала сегодня, согласовывал это с Кремлем.



«Это частный канал, во-первых, он никак не государственный, и для того, чтобы показывать какой-нибудь сериал, никакого разрешения у Кремля не нужно. Тут главное приобрести этот сериал, соблюдать все авторские права, вот и все», — подчеркнул он.