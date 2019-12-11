В «Слуге народа» рассказали, почему изменили текст итогового документа «нормандского саммита»

Текст коммюнике саммита в «нормандском формате» на официальном сайте Офиса президента Украины изменили на более корректный перевод. Об этом в эфире телеканала «Наш» рассказал народный депутат от партии «Слуги народа» Александр Качура.



«Мы обсуждали этот вопрос с коллегами, с Офисом президента. Я читал на английском языке этот текст и он соответствует данной редакции. Если дословно перевести, я даже общался со своим репетитором, он доктор филологических наук, он сказал, что последний перевод более точен. Хотя с научной точки зрения, он тоже неидеальный. Я не думаю, что что-то хотят скрыть, особенно в части изменений в Конституцию», - сказал он.



Нардеп заявил, что никаких особенностей для какого-либо из региона не будет и в результате децентрализации, которая должна завершиться в 2020 году, все ОТГ «получают ресурсы».

Ранее на сайте Офиса президента был отредактирован документ, который был принят лидерами Украины, России, Франции и Германии по итогам саммита в «нормандском формате» в Париже, в части, где говорится об «особом статусе» отдельных районов Донецкой и Луганской областей.