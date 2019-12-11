Кабмин выделит деньги на жилье 33 семьям переселенцев

Кабмин выделит деньги на покупку жилья для 33 семей внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на странице в Facebook.



Он рассказал, что на покупку временного жилья потратят 13 млн гривен. Программа будет финансироваться совместно с местными органами власти.



Также в Кабмине приняли решение оказать помощь семьям пленных, вернувшихся домой.



«Определили механизм оказания помощи и социальной защиты пленным, которые вернутся домой: получение необходимой помощи, включая временное жилье и 100 тысяч гривен», - сообщил Гончарук.