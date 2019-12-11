«Шахтер» разгромно проиграл «Аталанте» и вылетел в Лигу Европы

Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» проиграл итальянской «Аталанте» в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов. Матч в Харькове завершился со счетом 0:3.

Уступаем 0:3 в Харькове. В 2020 году продолжим выступления в плей-офф Лиги Европы.



⚒ Спасибо за вашу поддержку! #ШахтерАталанта https://t.co/CXvLcWhJLS pic.twitter.com/e8TeWf9HuU — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 11, 2019



В другом поединке группы «Манчестер Сити» в Загребе обыграл местное «Динамо» — 1:4.



В плей-офф Лиги чемпионов вышли «МанСити» и «Аталанта». «Шахтер» продолжит сезон в 1/16 финала Лиги Европы.