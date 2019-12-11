ОБСЕ зафиксировала нарушения режима тишины на участке разведения у Петровского

Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ 10 декабря зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Команда миссии слышала 1 взрыв неопределенного происхождения на расстоянии около 700–800 м к юго-западу. Ведя наблюдение ориентировочно в 1 км к востоко-северо-востоку от н. п. Богдановка (подконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка), члены патруля СММ слышали 3 выстрела из стрелкового оружия на расстоянии примерно 2–3 км к юго-востоку», - говорится в отчете.



По оценке СММ, все вышеупомянутые нарушения режима прекращения огня произошли в пределах участка разведения в районе Петровского.