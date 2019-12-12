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В российском МИД удивлены намерениям Киева изменить Минские соглашения

12 декабря 2019, 15:18

В российском МИД удивлены намерениям Киева изменить Минские соглашения

В министерстве иностранных дел РФ удивлены информацией о подготовке Украиной пакета изменений Минских соглашений. Об этом заявила официальная представительница российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Я не видела этих заявлений. Хочется надеяться, что вы все-таки ошибаетесь, потому что, если, не успев вернуться из Парижа, украинская делегация уже сейчас начинает думать о возвращении туда и проведении нового саммита в "нормандском формате", тем более рассуждает опять об изменении минских договоренностей, это вызывает уже не сожаление, а удивление», — сказала она на брифинге.

Она отметила, что «нормандский формат» по итогам саммита в Париже 9 декабря высказал приверженность Минским соглашениям как безальтернативному способу урегулирования конфликта на востоке Украины.

Ранее представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил, что Киев подготовит предложения по изменению Минских соглашений к следующей встрече лидеров стран «нормандского формата», запланированной на март 2020 года.

9 декабря в Париже после трехлетней паузы состоялись переговоры лидеров «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция и Германия). Главы четырех стран подтвердили, что между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялись двусторонние переговоры

Результатом встречи стала договоренность о том, что стороны конфликта на Донбассе должны до 31 декабря текущего года провести обмен удерживаемых лиц, начиная со «всех установленных». 

До конца года на Донбассе должен быть полностью прекращен огонь

Еще на трех участках вдоль линии разграничения на Донбассе должно пройти разведение сил и средств до конца марта 2020 года. Спикеры не назвали участки. Их должна согласовать Трехсторонняя контактная группа на заседаниях в Минске.

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