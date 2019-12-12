Фигурант дела об убийстве Шеремета отрицает обвинения

Военнослужащий Андрей Антоненко, который является фигурантом в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, отрицает причастность к преступлению. Об этом он заявил журналистам, трансляцию вел телеканал «НАШ».



Антоненко отметил, что его не задерживали, но ему хотят предъявить официальное подозрение, однако он бумагу не подписывает. «Пытаются подозрение в том, что якобы я организовал группу по убийству Шеремета», — отметил Антоненко.



Также он указал, что, по версии следсвтия, в эту группу входит его знакомая — кардиохирург и волонтер Юлия Кузьмено. Третьего фигуранта Антонененко не знает.



Мужчина добавил, что правоохранители планируют провести обыск.



Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

