Аваков назвал шокирующими данные в деле об убийстве Шеремета

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что материалы по расследованию убийства в 2016 году журналиста Павла Шеремета носят «шокирующий характер». Об этом он сказал во время брифинга по расследованию убийства журналиста.



«Информация не только сенсационная, но и шокирующая», — сказал Аваков.



«Украинское общество имеет право и должно четко осознавать, где та грань, когда патриотизм превращается в предательство своей страны, а тем самым и на преступление», — добавил министр.



Основной версией причины убийства журналиста Шеремета является дестабилизация ситуации в Украине, подчеркнул замглавы Нацполиции Евгений Коваль.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.



Военнослужащий Андрей Антоненко, который является фигурантом в деле, отрицает причастность к преступлению.