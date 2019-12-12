Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В убийстве Шеремета подозревают пятерых человек: названы имена

12 декабря 2019, 17:49

В убийстве Шеремета подозревают пятерых человек: названы имена

Источник: Ґрати Источник: Ґрати

Следствие обоснованно подозревает в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета пятерых граждан, сообщил заместитель главы Нацполиции генерал Евгений Коваль — военнослужащую Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко, волонтера Юлию Кузьменко, ветерана АТО Владислава Грищенко и его супругу, волонтера Инну.

По информации следствия, взрывчатку в автомобиль Шеремета подложили Антоненко с позывным «Riffmaster» и Кузьменко с позывным «Лиса». 

Антоненко — сержант Сил специальных операций Украины, музыкант, автор хита Сил спецопераций «Тихо пришел, тихо ушел».

Кузьменко с позывным «Лиса», по данным МВД, за 4 года волонтерской деятельности приобрела элитный дом.

«Неоднократно в разговорах с близкими высказывала радикальные взгляды и обсуждала разные сценария, направленные на дестабилизацию социально-политической ситуации, в частности, с привлечением военных к обстрелу в столице из реактивной артиллерии», — доложил замглавы Нацполиции.

Другая фигурантка Дугарь дважды появлялась на месте происшествия и фотографировала места расположения уличных видеокамер.

«Экспертизы в рамках расследования подтвердили, что на изображениях именно она», — отметил Коваль.

В презентации следствия сообщается, что Владимир Грищенко имеет 6 судимостей за вымогательство, мошенничество и грабежи; эксперт во взрывчатках, участник АТО

Его жена Инна Грищенко оказывала помощь армии и участникам АТО. По словам Коваля, за время АТО она приобрела 2 квартиры и 2 автомобиля.

Заказчики убийства названы не были

Журналист и один из руководителей «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года.

ТЕГИ

Люди
Павел Шеремет
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:15
В центре Донецка столкнулись 4 автомобиля
15:40
В ООН рассказали о пытках по обе стороны конфликта на Донбассе
14:48
ООН: Свобода мнений в Донецке и Луганске сильно ограничена
09:11
Российский «гумконвой» снова прибыл в Донецк и Луганск
22:59
ОБСЕ зафиксировала нарушения режима тишины на участке разведения у Петровского
21:02
В «ДНР» говорят, что у Зеленского отредактировали текст коммюнике после их требования. Это не так
20:29
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
09:43
В Ясиноватой произошел пожар на территории храма
22:54
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
13:59
«Л-ДНР» призвали помочь Госдуму разобраться, что мешает «взаимодействию Донбасса с РФ»
12:59
Пушилин и Чеснаков недовольны отказом Украины развести войска по всей линии соприкосновения
10:52
«ДНР» заявила о готовности к обмену пленными по формуле «53 на 88»
09:56
ОБСЕ видела новые мины у села Пикузы
09:26
Боевики приговорили к 5 годам лишения свободы жителя Донецка по обвинению в «терроризме»
19:23
В Макеевке после запуска шахты зафиксирован подземный толчок. В «ДНР» связь отрицают
все новости
20:25
Зеленский дал большое интервью «России 1»
19:15
В центре Донецка столкнулись 4 автомобиля
18:11
МВД не назвало заказчиков убийства Шеремета. Зеленский уверен, что «ответ найдется в следующий раз»
17:49
В убийстве Шеремета подозревают пятерых человек: названы имена
17:25
Аваков назвал шокирующими данные в деле об убийстве Шеремета
16:54
В российском МИД исключили выдачу Цемаха следствию по МН17
16:30
Фигурант дела об убийстве Шеремета отрицает обвинения
16:09
Министр юстиции хочет повышения зарплаты «хотя бы до 80 тысяч»
15:49
Аваков объявил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета. Подозревают участника АТО
15:40
В ООН рассказали о пытках по обе стороны конфликта на Донбассе
15:18
В российском МИД удивлены намерениям Киева изменить Минские соглашения
14:48
ООН: Свобода мнений в Донецке и Луганске сильно ограничена
14:23
Песков отрицает цензуру на шутки о Путине на российском ТВ. Снятие с эфира «Слуги народа» не прокомментировал
14:09
Украинский представитель в ТКГ объяснил исправление текста «нормандского» коммюнике трудностями перевода
14:07
На КПВВ «Станица Луганская» скончался мужчина
все новости
ВИДЕО
В Раде произошла драка из-за рынка земли. Заседание комитета не закрыли
11 декабря, 11:48
Начались переговоры Зеленского, Путина, Меркель и Макрона
09 декабря, 18:26
Зеленский, Меркель и Путин прибыли в Елисейский дворец. Их встретил Макрон
09 декабря, 16:01
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция