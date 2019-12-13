Зеленский предлагает Раде упростить получение гражданства контрактниками-иностранцами

Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий упрощение процедуры получения гражданства Украины некоторыми категориями иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства» предлагает освобождать от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины лиц, проходящих военную службу по контракту в ВСУ, помогавших в обеспечении национальной безопасности и обороны, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.