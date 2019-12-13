Зеленский жалеет, что сериал «Слуга народа» сняли с эфира в России

Президент Владимир Зеленский жалею, что в России телеканал ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа», в котором он исполнил главную роль.



«Я очень жалею. Потому что это одна из стратегий. У кого-то есть ядерное оружие, а у кого-то "Слуга народа"», — сказал он в эфире программы «Право на владу» на канале «1+1».



По словам президента, его этот случай очень удивил. «Две серии показали и сняли с эфира. Мне кажется, это информационная большая ошибка канала или власти или той части власти, которая руководит информационной политикой в ​​России. Лучше бы тогда вообще не показывали», — отметил Зеленский.



Он полагает, что теперь граждане России посмотрят сериал в YouTube.

10 декабря телеканал ТНТ анонсировал премьерный показ сериала «Слуга народа» в России. На следующий день были показаны первые две серии после чего канал объявил о снятии «Слуги народа» с эфира. Также из серии вырезали шутку о Владимире Путине.



После этого на ТНТ заявили, что изначально не собирались показывать больше нескольких серий в эфире. Подчеркивается, что это было сделано для привлечения внимания к показу сериала на их онлайн-платформе.