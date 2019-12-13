Подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко не арестовали: судья взял самоотвод

Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк взял самоотвод на заседании по избранию меры пресечения волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Данное дело снимается с рассмотрения. Данное заявление направляется на автораспределение и другой судья будут решать этот вопрос», — заявил судья на заседании в пятницу.



До этого, после начала заседания, защита заявила об отводе судьи, в связи с недоверием к нему, обоснованном его действиями во время задержания Кузьменко и обысков по месту ее жительства.



Ранее судья Вовк отправил другую подозреваемую в убийстве Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест до 8 февраля 2020 года.

В четверг МВД провело брифинг, на котором было объявлено, что в причастности к подрыву автомобиля журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года подозреваются пятеро человек — военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислава Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Организатором убийства Шеремета следствие считает Антоненко. Сам он вину отрицает. Заказчики убийства названы не были.