«Я тоже так говорю». Адвокат объяснил слова «лупануть «Градами» по Киеву» подозреваемой в деле Шеремета

Адвокат подозреваемой в закладке бомбы под автомобиль журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Владислав Добош считает, что в словах его подзащитной, которые приводит следствие, «нет ничего преступного».



«А что же такого сказала Юлия Кузьменко? <...> О том, что лупануть надо "Градами" по Киеву? Так я об этом тоже говорю. Почему? Потому что люди, которые живут в мирном городе, не каждый поймет, как чувствуют себя люди, на чьи дома падают бомбы. И что, это говорит о том, что я хочу Киев уничтожить? Или к морали взываю? <...> Что такого преступного она там сказала? Ничего», — сказал он сказал во время разговора с журналистам в зале суда, которое транслировал телеканал «НАШ».



Адвокат также уверяет, что следствие вырвало из контекста слова Кузьменко относительно волонтера Маруси Зверобой. По его словам, его подзащитная в разговоре с подругой говорила о том, что новая власть ищет сакральную жертву и рассуждалось о том, как общество это воспринимает.



Добош отметил, что также держит дома «тревожный чемоданчик» на случай, «если заберут в СИЗО, чтобы жену не напрягать», но это не значит, что он кого-то убил. Так он прокомментировал слова Кузьменко, которая на записи говорила, что переживает, что к ней придет полиция.



Таким образом, Добош косвенно признал, что голос на аудиозаписях, которые обнародовало следствие, принадлежит его подзащитной.





Заседание Печерского суда Киева по избранию меры пресечения детскому врачу и волнтеру Юлии Кузьменко было остановлено, так как судья Сергей Вовк взял самоотвод.



Ранее судья Вовк отправил другую подозреваемую в убийстве Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест до 8 февраля 2020 года.

В четверг МВД провело брифинг, на котором было объявлено, что в причастности к подрыву автомобиля журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года подозреваются пятеро человек — военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислава Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Организатором убийства Шеремета следствие считает Антоненко. Сам он вину отрицает. Заказчики убийства названы не были.