Швейцария продлила срок заморозки активов Януковича

Швейцария на год продлила арест активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщает посольство Швейцарии в Украине.



«Сегодня Федеральный совет Швейцарии продлил на один год превентивное замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения (около 70 млн швейцарских франков). Целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной», — говорится в сообщении.



С 2014 года в Швейцарии заморожены активы Януковича на сумму 70 млн швейцарских франков.

