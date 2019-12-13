Украинские пограничники, которые осматривают российские «гумконвои», живут в России

Украинские пограничники, контролирующие «гуманитарные» конвои из России, более пяти лет живут и работают на территории российского пункта пропуска «Донецк». Об этом в комментарии «Громадському радио» рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.



«Мы только фиксируем количество. То есть, все, что мы можем зафиксировать визуально», — сказал он.



На вопрос, знают ли украинские пограничники, кто пересекает границу и ездит на неподконтрольные территории, он ответил, что нет.



Эти сотрудники ГПСУ входят в межведомственной группы, созданной в 2014 году для обследования «гуманитарных конвоев» из России. В тоже время они не имеют возможности проверять личности тех, кто сопровождает груз.



В межведомственную группу, числом до тридцати человек, входят пограничники и таможенники. Ротация продолжается до двух месяцев. Когда появляется информация об очередном гумконвой, часть группы едет в пункт пропуска «Матвеев Курган». Они визуально обследуют колонну, когда она едет на неподконтрольную территорию, и так же — когда возвращается. Затем эта группа снова едет на пункт пропуска «Донецк» — к месту постоянной дислокации.



«Фактически им выделили помещение, где они могут исключительно находиться. Они находятся на своем обеспечении — группа приезжает с пищей, сухими пайками. Они могут выходить за территорию в случае критической необходимости, если кому-то стало плохо и нужно вызвать медиков», — говорит Демченко.



Он отметил, что нет других причин, по которым пограничники могут выйти за пределы определенной россиянами территории.



По словам представителя Госпогранслужбы, людей к межведомственной группе включают только по их желанию и после тщательной проверки.

