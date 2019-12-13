Германия выделит Украине миллион евро на поддержку реформ

Германия выделит миллион евро в поддержку Плана действий Совета Европы для Украины. Об этом сообщает пресс — служба посольства Германии.



Отмечается, что это самый большой вклад, который Германия когда-либо делала в подобных планов действий Совета Европы в других странах.



«В начале декабря 2019 года Германия утвердила решение о вкладе в размере 1 млн евро в План действий Совета Европы для Украины. План действий поддерживает реформы в Украине с целью содействия демократии, правам человека и верховенству права», — говорится в сообщении.



Общий бюджет текущего плана действий — 33,5 млн евро. Финансирование обеспечено на сумму 29 млн евро. Нынешними донорами плана действий является Европейский Союз, Фонд по правам человека, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Швейцария, Турция и Канада.



В посольстве напомнили, что Комитет министров принял План действий для Украины на период 2018-2021 годов на своем заседании 21 февраля 2018. План действий Совета Европы для Украины является совместной инициативой Совета Европы и украинской власти, которая направлена, через сотрудничество, сопровождать Украину в ее усилиях по приведению законодательства, институтов и практики в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии.