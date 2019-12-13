Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Германия выделит Украине миллион евро на поддержку реформ

13 декабря 2019, 19:59

Германия выделит Украине миллион евро на поддержку реформ

Германия выделит миллион евро в поддержку Плана действий Совета Европы для Украины. Об этом сообщает пресс — служба посольства Германии.

Отмечается, что это самый большой вклад, который Германия когда-либо делала в подобных планов действий Совета Европы в других странах.

«В начале декабря 2019 года Германия утвердила решение о вкладе в размере 1 млн евро в План действий Совета Европы для Украины. План действий поддерживает реформы в Украине с целью содействия демократии, правам человека и верховенству права», — говорится в сообщении.

Общий бюджет текущего плана действий — 33,5 млн евро. Финансирование обеспечено на сумму 29 млн евро. Нынешними донорами плана действий является Европейский Союз, Фонд по правам человека, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Швейцария, Турция и Канада.

В посольстве напомнили, что Комитет министров принял План действий для Украины на период 2018-2021 годов на своем заседании 21 февраля 2018. План действий Совета Европы для Украины является совместной инициативой Совета Европы и украинской власти, которая направлена, через сотрудничество, сопровождать Украину в ее усилиях по приведению законодательства, институтов и практики в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии.

ТЕГИ

Прочее
Реформы Украина-Германия
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:29
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:18
Жители Макеевки снова жалуются на подземные толчки
16:29
«ЛНР» лишила «полномочий» 77-летнего «депутата»
21:31
«ДНР» оформит главную елку Донецка в цветах российского триколора
20:58
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:15
В центре Донецка столкнулись 4 автомобиля
15:40
В ООН рассказали о пытках по обе стороны конфликта на Донбассе
14:48
ООН: Свобода мнений в Донецке и Луганске сильно ограничена
09:11
Российский «гумконвой» снова прибыл в Донецк и Луганск
22:59
ОБСЕ зафиксировала нарушения режима тишины на участке разведения у Петровского
21:02
В «ДНР» говорят, что у Зеленского отредактировали текст коммюнике после их требования. Это не так
20:29
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
09:43
В Ясиноватой произошел пожар на территории храма
22:54
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
13:59
«Л-ДНР» призвали помочь Госдуму разобраться, что мешает «взаимодействию Донбасса с РФ»
все новости
21:53
Аваков: Главный фигурант дела Шеремета перед обыском просил вынести из квартиры мину (дополнено)
21:29
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:18
Жители Макеевки снова жалуются на подземные толчки
20:31
В Красный Крест обратилось более 700 человек относительно пропавших без вести на Донбассе
19:59
Германия выделит Украине миллион евро на поддержку реформ
19:18
Дело Шеремета: суд отказал в отводе судьи по ходатайству адвоката Кузьменко
18:46
Украинские пограничники, которые осматривают российские «гумконвои», живут в России
18:18
В штабе ООС обвинили РФ в нарушении обязательств по прекращению огня на Донбассе
17:52
Швейцария продлила срок заморозки активов Януковича
17:29
Журналиста российского канала НТВ не пустили в Украину
17:19
Полковник ВСУ отстранен после слов об интеграции армии с боевиками и военными РФ
16:41
«Я тоже так говорю». Адвокат объяснил слова «лупануть «Градами» по Киеву» подозреваемой в деле Шеремета
16:29
«ЛНР» лишила «полномочий» 77-летнего «депутата»
16:16
Подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко не арестовали: судья взял самоотвод
15:57
Опрос: Почти половина жителей подконтрольного Донбасса чувствует нехватку еды
все новости
ВИДЕО
Разбор интервью Бардаша Дудю с помощью социологии ►
12 декабря, 21:15
В Раде произошла драка из-за рынка земли. Заседание комитета не закрыли
11 декабря, 11:48
Начались переговоры Зеленского, Путина, Меркель и Макрона
09 декабря, 18:26
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция