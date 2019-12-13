В Красный Крест обратилось более 700 человек относительно пропавших без вести на Донбассе

В Международный комитет Красного Креста обратились около 750 человек, родственники которых пропали без вести. Об этом во время заседания рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе сообщила заместитель координатора отдела защиты населения Красного Креста в Украине Присцилла Абси, передает пресс-служба Офиса президента Украины.



Она также отметила, что организация будет предоставлять любую помощь в вопросе поиска пропавших без вести.



Кроме того, участники рабочей группы обратились в Верховную Раду с предложением создать Временную следственную комиссию по вопросам расследования событий, которые происходили во время Иловайской и Дебальцевской операций.