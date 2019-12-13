Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Аваков: Главный фигурант дела Шеремета перед обыском просил вынести из квартиры мину (дополнено)

13 декабря 2019, 21:53

Аваков: Главный фигурант дела Шеремета перед обыском просил вынести из квартиры мину (дополнено)

Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета певец Андрей Антоненко перед обысками 12 декабря по телефону попросил своего родственника вынести из квартиры мину МОН-50. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свой источник, близкий к следствию.

«Следствие установило, что перед обысками один из сожителей Андрея Антоненко вынес нечто зелёное, спрятанное в шкафу у Антоненко», - сказал собеседник издания.

В результате обыска у Сергея была найдена мина МОН-50, которая находилась в полуразобранном состоянии.

Мину изъяли и направили на экспертизы.

В частности ведутся экспертизы ДНК, взяты образцы на молекулярный анализ.

В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил эти данные.

«Брат его жены забирает определенную штуку и выносит и его квартиры. Мы отследили, кто этот человек, который вынес эту зеленую штуку, мы отследили куда он ее вынес. Мы имели 3 версии и поэтому ночью были проведены 2 неожиданных обыска... у двух волонтеров, которые имели коммуникацию и там ничего не нашли. и третий адрес — мы нашли этот предмет — это маленькая зеленая штука. Это мина МОН-50, которая находится в полуразобранном состоянии», — сказал он.

По словам Авакова, половина найденного элемента — половина того, из которого состояла бомба под машиной, в которой погиб Павел Шеремет.

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко («Лису»), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко («Бучу» и «Пуму»).

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, Антоненко помогал ей, а Дугарь фотографировала на мобильный камеры видеонаблюдения вблизи места убийства Шеремета.

ТЕГИ

Люди
Павел Шеремет Андрей Антоненко
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:29
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:18
Жители Макеевки снова жалуются на подземные толчки
16:29
«ЛНР» лишила «полномочий» 77-летнего «депутата»
21:31
«ДНР» оформит главную елку Донецка в цветах российского триколора
20:58
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:15
В центре Донецка столкнулись 4 автомобиля
15:40
В ООН рассказали о пытках по обе стороны конфликта на Донбассе
14:48
ООН: Свобода мнений в Донецке и Луганске сильно ограничена
09:11
Российский «гумконвой» снова прибыл в Донецк и Луганск
22:59
ОБСЕ зафиксировала нарушения режима тишины на участке разведения у Петровского
21:02
В «ДНР» говорят, что у Зеленского отредактировали текст коммюнике после их требования. Это не так
20:29
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
09:43
В Ясиноватой произошел пожар на территории храма
22:54
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
13:59
«Л-ДНР» призвали помочь Госдуму разобраться, что мешает «взаимодействию Донбасса с РФ»
все новости
21:53
Аваков: Главный фигурант дела Шеремета перед обыском просил вынести из квартиры мину (дополнено)
21:29
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:18
Жители Макеевки снова жалуются на подземные толчки
20:31
В Красный Крест обратилось более 700 человек относительно пропавших без вести на Донбассе
19:59
Германия выделит Украине миллион евро на поддержку реформ
19:18
Дело Шеремета: суд отказал в отводе судьи по ходатайству адвоката Кузьменко
18:46
Украинские пограничники, которые осматривают российские «гумконвои», живут в России
18:18
В штабе ООС обвинили РФ в нарушении обязательств по прекращению огня на Донбассе
17:52
Швейцария продлила срок заморозки активов Януковича
17:29
Журналиста российского канала НТВ не пустили в Украину
17:19
Полковник ВСУ отстранен после слов об интеграции армии с боевиками и военными РФ
16:41
«Я тоже так говорю». Адвокат объяснил слова «лупануть «Градами» по Киеву» подозреваемой в деле Шеремета
16:29
«ЛНР» лишила «полномочий» 77-летнего «депутата»
16:16
Подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко не арестовали: судья взял самоотвод
15:57
Опрос: Почти половина жителей подконтрольного Донбасса чувствует нехватку еды
все новости
ВИДЕО
Разбор интервью Бардаша Дудю с помощью социологии ►
12 декабря, 21:15
В Раде произошла драка из-за рынка земли. Заседание комитета не закрыли
11 декабря, 11:48
Начались переговоры Зеленского, Путина, Меркель и Макрона
09 декабря, 18:26
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция