Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета певец Андрей Антоненко перед обысками 12 декабря по телефону попросил своего родственника вынести из квартиры мину МОН-50. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свой источник, близкий к следствию.



«Следствие установило, что перед обысками один из сожителей Андрея Антоненко вынес нечто зелёное, спрятанное в шкафу у Антоненко», - сказал собеседник издания.



В результате обыска у Сергея была найдена мина МОН-50, которая находилась в полуразобранном состоянии.



Мину изъяли и направили на экспертизы.



В частности ведутся экспертизы ДНК, взяты образцы на молекулярный анализ.



В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил эти данные.



«Брат его жены забирает определенную штуку и выносит и его квартиры. Мы отследили, кто этот человек, который вынес эту зеленую штуку, мы отследили куда он ее вынес. Мы имели 3 версии и поэтому ночью были проведены 2 неожиданных обыска... у двух волонтеров, которые имели коммуникацию и там ничего не нашли. и третий адрес — мы нашли этот предмет — это маленькая зеленая штука. Это мина МОН-50, которая находится в полуразобранном состоянии», — сказал он.



По словам Авакова, половина найденного элемента — половина того, из которого состояла бомба под машиной, в которой погиб Павел Шеремет.

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.



12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко («Лису»), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко («Бучу» и «Пуму»).



По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, Антоненко помогал ей, а Дугарь фотографировала на мобильный камеры видеонаблюдения вблизи места убийства Шеремета.