Баканов: СБУ открыла 69 дел о шпионаже и госизмене

Служба безопасности Украины начала 69 уголовных производств по линии работы контрразведки, в частности по разоблачению шпионов и агентов враждебных спецслужб. Об этом сообщил председатель СБУ Иван Баканов, сообщает пресс-центр спецслужбы.



Глава СБУ уточнил, что 17 производств касаются государственной измены (в 9 из них уже есть решение суда), а 5 — шпионажа.



«До 12 лет лишения свободы осужден агента ФСБ России из Полтавщины, которого задержали летом. Также 12 лет за решеткой проведет агент российской военной разведки, уличенный контрразведчиками СБУ в Харьковской области. В течение 2015-2017 годов он осуществлял сбор разноплановой информации, в том числе с грифом "секретно", в военной сфере и в области военно-оборонных разработок», — говорится в сообщении.



В качестве одного из показательных примеров Баканов привел ситуацию с бывшим заместителем министра экономики, который подозревается в государственной измене. Ему инкриминируют заключения заведомо убыточного контракта с иностранной компанией на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на сумму более 16,5 миллиона долларов США.