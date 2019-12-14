Глава МИД: Украина вернется к идее о миротворцах, если «Минск» не сработает

Министр иностранных дел Вадим Пристайко не исключает, что Украина может возвратиться к идее размещения миротворческого контингента ООН на неподконтрольной территории Донбасса. Условием такого шага будет нерезультативность Минских договоренностей.



«Наша команда пытается сделать все, что в рамках "Минска", а когда мы поймем, что в рамках "Минска" больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу... это будет решение не мое, а президента… будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть», - сказал Пристайко в программе «Свобода слова Савика Шустера» в эфире телеканала «Украина».



Он напомнил, что украинская сторона официально не обращалась в ООН о введении миротворческой миссии, но такое предложение поступило от Российской Федерации. Пристайко подчеркнул, что Россия предлагает разместить миротворческий контингент только вдоль линии соприкосновения, на что Украина не готова пойти.