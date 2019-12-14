Аваков: У подозреваемых в убийстве Шеремета может быть покровитель

Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета рассчитывали на покровителя, который должен «их вытащить и защитить», заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.



В эфире программы «Свобода слова», отвечая на вопрос, могут ли быть причастны к преступлению представители украинских или иностранных спецслужб.



«Да, в разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц разговоров, где они апеллируют к своему покровителю, который должен их вытащить и защитить. Да, мы внимательно это смотрим. Да, преступление было подготовлено сверхпродуманно и сверхточно».



Аваков также продемонстрировал новую фотографию девушки, которой не показывали на брифинге 12 декабря, и которая, по мнению следствия, привела в действие взрывное устройство.



Аваков отметил, что девушка была в парике и специальных очках, потом она вышла из другого места в другой одежде, и она нажимала на кнопку пульта дистанционного управления. По словам министра, у следствия есть гипотезы, кто этот человек, но точно личности не знают.



Ранее Печерский районный суд Киева ночью избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года военнослужащему и музыканту Андрею (Riffmaster) Антоненко и волонтеру, детскому медику Юлии Кузьменко, которые являются подозреваемыми по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Военной медсестре Яне Дугарь был избран домашний арест.



В материалах следствия, объявленных в суде, говорится, что взрывное устройство привела в действие подозреваемая Кузьменко.



Аваков также рассказал, что преступление было многофакторным: разведка, отход, построение маршрута, отход после преступления.



По данным следствия, Антоненко перед взрывом весь день фотографировал в квартале стоящие машины.



По словам Авакова, подозреваемые создавали так называемые «дубли машин», потому что полиция после преступления в первую очередь проверяет новые в районе или дворе машины, а не автомобили местных жителей, которые их там паркуют каждый день.



Министр внутренних дел сообщил «Украинской правде», что «есть люди, которые пока находятся за кадром, вне схемы обвинения, которые были инициаторами и соинициаторами преступления». Но Аваков подчеркнул, что следствие не завершено, оно только в первой фазе.



Он также рассказал, что во время передачи дела полиции «не нашли 4 камеры, не смогли получить камеры в хороших местах и с хорошим качеством, сказали, что их передавали раньше, или что на них ничего не было в записи».



Аваков рассказал, что также было подозрение, что подозреваемым кто-то дает информацию, поэтому в 2017 году засекретили следствие.



Кроме того, по словам министра, «одна из операций была пресечена уже сейчас, потому что уже вот этим последним подозреваемым была передана информация».

Накануне глава МВД Арсен Аваков озвучил данные следствия о том, что Андрей Антоненко перед обысками 12 декабря по телефону попросил родственника своей жены вынести из квартиры мину МОН-50.



В четверг МВД провело брифинг после объявления по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета. Всего в деле о подрыве его автомобиля фигурируют пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислав Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Заказчики убийства названы не были.



Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года.