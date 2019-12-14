«Нормандская четверка» ничего не подписывала, заявил представитель Украины в ТКГ

Лидеры Украины, России, Германии и Франции во время «нормандского саммита» в Париже 9 декабря не подписывали никаких документов. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников в интервью Lb.ua.



«Подписей никто не ставил ни на одном документе», — сказал он. Резников также отметил, что не было никакого дополнительного коммюнике.



«Коммюнике — это свидетельствование того, о чем говорили и, вроде бы, договорились, но подписи никто ни на каком документе не ставит. Нет, точно ничего не было подписано», — добавил он.



Ранее Резников объяснил исправление текста «нормандского» коммюнике на сайте Офиса президента трудностями перевода.

По итогам саммита в Париже было обнародовано коммюнике, в котором указаны дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. В частности, договорились об обмене пленными до Нового года, разведении сил на трех новых участках, прекращении огня. Стороны не пришли к согласию в вопросах о выборов на Донбассе, контроле российско-украинской границы и транзите газа. Новая встреча лидеров «нормандской четверки» должна состоятся через четыре месяца.