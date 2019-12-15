Зеленский Путин. Что дальше с Донбассом? ►

Смотрите в этом выпуске «Донбасс сегодня»:
• Москва не уходит из Донбасса, хоть Киев и подталкивает. Конфликт не заморозили, обстрелы продолжаются.
• Убийство активиста в Бахмуте спровоцировало новую волну недовольства со стороны националистических групп. Что произошло — разбираемся.
• Политики и группы влияния используют социологические опросы для влияния на общественное мнение. Технология не нова, но постоянно видоизменяется.
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