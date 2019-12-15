В Кремле заявили, что Украина пока не предлагала вернуться к идее миротворцев

Украинская сторона не предлагала пока новых инициатив по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РБК-Украина».



«Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось», — заявил он.



Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН на оккупированную территорию Донбасса. Он пояснил, что к идее миротворцев могут вернуться, если все возможности минских договоренностей будут исчерпаны.