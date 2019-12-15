На Донбассе погиб 21-летний нацгвардеец, прикрывший сослуживца

В результате артиллерийского обстрела на Донбассе 14 декабря погиб 21-летний боец Нацгвардии Сергей Михальчук. Об этом сообщает пресс-служба бригады быстрого реагирования Нацгвардии.



Сержант прикрыл своим телом сослуживца, приняв на себя основную массу обломков при взрыве.



«Несмотря на юный возраст, Сергей Михальчук достойно сражался с российско-террористическим оккупантом и погиб в бою, как настоящий воин. Он продемонстрировал высшее проявление боевого братства, отдав свою жизнь за собрата», - говорится в сообщении.



За мужество Михальчука представят к высокой государственной награде.



Как сообщалось, за минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, еще двое были ранены в результате обстрелов на Донбассе.