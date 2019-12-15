Правопопулист из Бундестага встретился с членами «Л-ДНР»

Член немецкого Бундестага от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэмэ встретился в Минске с представителями группировок «ДНР/ЛНР». Об этом сообщает Telegram-канал «МИД ДНР».



На встречу с Оэмэ приехали так называемые главы «МИД ДНР/ЛНР» Наталья Никонорова и Владислав Дейнего и советник главы «ЛНР» Родион Мирошник.



Также в сообщении сепаратистов немецкого депутата позиционируют как представителя Парламентской ассамблеи Совета Европы – он является заместителем члена Комитета по здравоохранению в ПАСЕ. При этом ПАСЕ официально не признает «ДНР»/«ЛНР», а в 2016 году эта международная организация своими резолюциями признала факт российской агрессии в Украине, возложила ответственность на Россию за ситуацию с нарушением прав человека в оккупировнном Крыму и в отдельных районах Донбасса.



Отмечается, что встреча проходила за закрытыми дверями.



В сообщении «МИД ДНР» говорится, что Никонорова поблагодарила белорусские власти за проведение встречи. При этом в группировке не уточнили, проходила ли встреча в одном из государственных зданий или нет, а также участвовали ли представители белорусских властей в организации встречи.

Также была опубликована совместная фотография участников встречи в пресс-центре российского государственного информагентства Sputnik в Минске.

Оэмэ — страховой брокер, с 1994 по 1997 год работал в Украине, Беларуси и России. В 2018 году он был «наблюдателем» на «выборах» в аннексированном Крыму.



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