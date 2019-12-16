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«Квартал 95» напомнил Зеленскому о невыполненном обещании

16 декабря 2019, 09:10

«Квартал 95» напомнил Зеленскому о невыполненном обещании

Артисты студии «Квартал 95» на концерте исполнили песню о невыполненном обещании президента Владимира Зеленского. Видео выступления опубликовала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в Instagram.

«Весна прошла давно, еще не сел никто, а что зимой у вас сажать не принято?» — спели артисты.

 
 
 
 
 
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@kvartal95official

Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)


Судя по опубликованным фотографиям и видео пользователей соцсетей, Зеленский и сам присутствовал на концерте «Вечернего квартала» в воскресенье. На снимке видно, что рядом с президентом сидит его помощник Андрей Ермак.

 
 
 
 
 
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Коли любиш Президента #зепрезидент #счастливая

Публикация от Elena Alex &little Melani (@gisislove)

«Весна пришла — пора сажать» был одним из предвыборных слоганов Владимира Зеленского.

В начале ноября президент Зеленский говорил, что обещанные посадки коррупционеров являются только вопросом времени и необходимости подготовить все материалы, чтобы дела не разваливалась в судах.

Зеленский был основателем и художественным руководителем студии «Квартал 95». После избрания на пост президента он отошел от руководства коллективом.

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