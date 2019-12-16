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Глава МИД не исключает, что восстановят жд-сообщение с Донецком и Луганском

16 декабря 2019, 09:42

Глава МИД не исключает, что восстановят жд-сообщение с Донецком и Луганском

Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключает, что на Донбассе новые контрольные пункты въездов-выезда (КПВВ) могут появиться на железной дороге.

 

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«Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. Унас очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение, - сказал министр в интервью УНИАН. - Безусловно, если есть инфраструктура, здесь несложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только. Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами».

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Трехсторонняя контактная группа должна решить в течении 30 дней, где на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях будут открыты дополнительные пункты пропуска (КПВВ). Об этом шла речь на заседании лидеров Франции, Германии, Украины и России в Париже 9 декабря.

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