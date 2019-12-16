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NYT: У Зеленского хотят нанять связанных с Трампом лоббистов

16 декабря 2019, 10:49

NYT: У Зеленского хотят нанять связанных с Трампом лоббистов

Люди из окружения президента Владимира Зеленского встречались с лоббистами, связанными с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает The New York Times, таким образом у Зеленского рассчитывают найти новые каналы связи с Белым домом и улучшить отношения с США после скандала, связанного с телефонным разговором двух лидеров.

В материале говорится, что представители президента Украины уже дали понять, что не будут никоим образом способствовать импичменту Трампа. По данным NYT, в Киеве обеспокоены, что в Белом доме перестали говорить о возможной встрече Зеленского с Трампом в конце января. Кроме того, в Украине перестали ощущать поддержку США в переговорах с Россией. Свидетельством тому стало отсутствие сообщений Трампа на эту тему в Twitter.

Авторы статьи пишут, что в команде Зеленского нет единого мнения, нужно ли пользоваться услугами американских лоббистов. В частности, это связано с угрозой потерять поддержку представителей Демократической партии США.

Однако источники газеты указывают, что сторонники поиска лоббистов общались в том числе с фирмами, которые имели отношение к осужденному главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту. Речь идет, в частности, о компании Mercury Public Affairs, чей представитель в прошлом месяце побывал в Киеве; или о Prime Policy Group, работавшей в свое время с бывшим кандидатом в президенты Украины Сергеем Тигипко.

NYT напоминает, что в ходе предвыборной кампании в Украине Зеленский заявлял, что в отличие от своего предшественника Петра Порошенко не тратил деньги на услуги лоббистов. Однако есть данные, что советники нового украинского лидера еще в апреле общались с вашингтонской компанией Signal Group, которая должна была организовать встречи представителей команды Зеленского и американской администрации. Утверждается, что за свои услуги Signal Group получила 70 тысяч долларов от партии «Слуга народа» через адвоката Маркуса Коэна. Сам Коэн, правда, заявлял, что деньги лоббистам передавал из собственного кармана; однако министерство юстиции США все равно потребовало от него регистрации в качестве иностранного агента.

Бывший заместитель госсекретаря США Хизер Конли считает, что желание нанять лоббистов можно объяснить тем, что сейчас Зеленскому нужен человек, который будет передавать в Белый дом его позицию, а не интерпретацию слов.

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