Вакарчук: «Голос» готовит план деоккупации Донбасса и Крыма

Народный депутат, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук выступил за то, чтобы в Украине появился план деоккупации Крыма и Донбасса, а не политического урегулирования ситуации. Нардеп отмечает, что в его команде уже над таким планом работают.



«У меня вопрос к президенту. В воскресенье в зоне проведения ООС погиб украинский воин, 21-летний нацгвардеец, сержант Сергей Михальчук….Почему, господин президент, мы продолжаем обсуждать "политическое урегулирование"? О каком "урегулирования" мы можем говорить, если на Востоке продолжают стрелять, а матери получают похоронки?», - написал Вакарчук на странице в Facebook.



Он подчеркнул, что только полное прекращение огня может открыть возможность для начала последующих договоренностей. По мнению Вакарчука, у президента начали забывать о «красных линиях», которые нельзя переходить в вопросах достижения мира в стране.



По словам Вакарчука, внутри страны нужно начать разработку общего плана деоккупации Крыма и Донбасса, который будет включать блоки по безопасности, политическим, экономическим и социальным вопросам.



«Мы уже работаем над таким планом, и будем готовы представить его обществу, политическим силам и международным партнерами», - подытожил Вакарчук.

Cреди требований, которые ранее были выдвинуты протестующими на Майдане в Киеве - недопущение федерализации и каких-либо компромиссов по унитарному устройству государства, компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса, никаких политический действий, в частности, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, до выполнения условий обеспечения безопасности и деоккупации.