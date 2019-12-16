У Путина будут изучать украинский закон о децентрализации

13 декабря в Верховную Раду был внесен как неотложный президентский проект закона об изменениях в Конституцию Украины о децентрализации власти.



В Кремле намерены изучить проект изменений в Конституцию Украины о децентрализации на предмет соответствия Минским соглашениям. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.



На вопрос, появилась ли уже реакция Кремля на то, что в этом законопроекте не указаний об особом статусе Донбасса, Песков ответил: «Пока нет».



«Этот, безусловно, документ нужно анализировать очень внимательно, изучать на предмет соответствия Минским договоренностям и формуле Штайнмайера», - сказал Песков.



На вопрос, на что рассчитывает Москва в этом документе, он ответил: «Здесь нет ничего, что может двояко толковаться, и нет ничего, что может дискутироваться. Есть Минские договоренности, и в Париже именно в преамбуле, и мы неоднократно об этом говорили, стороны подтвердили свою приверженность Минским договоренностям».



Как подчеркнул Песков, в этом документе «доступным языком изложена вся последовательность действий».

Президент Владимир Зеленский заявил, что записанные в Минских соглашениях изменения в Конституцию Украины подразумевают ту децентрализацию, которую украинская власть сейчас и реализует по всей территории страны.



13 декабря в Верховную Раду был внесен как неотложный президентский проект закона об изменениях в Конституцию Украины о децентрализации власти.





Зеленский настаивает на проведении выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей лишь после передачи участков госграницы под контроль Украины.