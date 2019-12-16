МИД осудил контакты европейских политиков с «Л-ДНР»

Министерство иностранных дел Украины осуждает попытки каких-либо контактов иностранных политиков с представителями группировок «ДНР»/«ЛНР» и считает, что такие действия направлены на легитимизацию преступлений России против суверенитета страны.



«Решительно осуждаем попытки любых контактов с так называемыми республиками с временно оккупированных территорий Украины. Такого рода контакты, пусть и замаскированные под "посредничество", никоим образом не способствуют достижению мира, а наоборот вредны и — направлены на легитимизацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины и международного права в целом», — говорится в комментарии спикера МИД Украины Екатерины Зеленко.



Она подчеркнула, что формула установления мира в Украине — вывод Россией своих войск и восстановления Украиной контроля над государственной границей.



«Такая позиция поддерживается и правительством ФРГ, усилия которого в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе высоко ценятся в Украине. Любые провокации апологетов агрессивной политики России воспринимаются в Украине как соучастие в преступлении», — подчеркивается в преступлении.



Вчера депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член ПАСЕ Ульрих Оэмэ встретился с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР» в Минске. Он заявил, что «Л-ДНР» должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе.