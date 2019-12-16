В Раде отреагировали на встречу политиков Германии с боевиками «Л-ДНР»

В Верховной Раде Украины возмущены фактом встречи немецких политиков с представителями группировок «ДНР» или «ЛНР», состоявшейся вчера, 15 декабря, в Минске. Об этом в Facebook написала председатель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.



«В Верховной Раде Украины возмущены фактом встречи немецких политиков с представителями российской оккупационной администрации на Донбассе. Рассматриваем любые контакты с никем не признанными незаконными образованиями как посягательство на украинскую государственность, честное выражение неуважения к нормам и принципам международного права как основы межгосударственных отношений», — написала Ясько.



Она отметила, что инициатива встречи является частной инициативой депутатов от партии «Альтернатива для Германии» Ульриха Оеме и Армен-Пауля Гампель.



По ее словам, Оеме и Гампель не представляет ПАСЕ, а являются лишь отдельными членами немецкой делегации, поэтому они не имеют полномочий вести переговоры от имени организации.



В то же время, Ясько добавила, что Украина ценит роль правительства ФРГ и позицию Бундестага об ответственности России за решение и поддержки конфликта на Донбассе.



«Основой достижения мира считаем реализацию договоренностей на недавнем нормандском саммите в Париже: прекращение Россией огня и вывода оккупационных войск с территории Украины. Призываем немецкий бундестаг и правительство ФРГ отмежеваться от неприемлемых и деструктивных действий отдельных политиков, продиктованных интересами Кремля, и решительно осудить такие действия », - написала Ясько.

Вчера депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член ПАСЕ Ульрих Оэмэ встретился с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР» в Минске. Он заявил, что «Л-ДНР» должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе.



Также дейсвтия Оэмэ раскритиковал МИД Украины.