Коляда: В прифронтовой зоне живут больше 100 тысяч детей 

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда на заседании 74-ой Генеральной Ассамблеи ООН сообщила, что более 100 тысяч украинских детей живут в прифронтовой зоне. Об этом она рассказала на странице в Facebook.



По ее словам, с 2014 года от мин погибли семь детей, еще 29 получили травмы.



«Более 100 тыс. украинских детей живут в прифронтовой зоне, где актуальны противоминные учения. С 2014 года от мин погибли 7 детей, травмированы 29», — заявила Коляда.



При этом она отметила, что всего за время войны на Донбассе погибли 172 ребенка.



«За время войны по данным ООН погибло более 13 тыс. граждан Украины, из них 3345 мирных жителей, 172 — дети. Среди погибших также 298 иностранных граждан, пассажиров рейса МН-17 „Малайзийских авиалиний“, сбитого ракетой российской ЗРК Бук М1», — сообщила министр.



Она подчеркнула, что некоторые дети продолжают добираться в школу опасным путем.



«Ежедневно десять детей с оккупированного села Старомарьевка добираются в школу в контролируемое украинской властью село Гранитное. 4 километра по заминированной тропинке и полуразрушенной кладке», — сказала министр.