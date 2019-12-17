Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донбассе ранен украинский военный

17 декабря 2019, 08:03

На Донбассе ранен украинский военный

За минувшие сутки боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения в результате обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что огонь велся вблизи Верхнеторецкого, шахты Бутовка, Павлополя, Широкино, Крымского.

С начала текущих суток боевики один раз обстреливали украинские позиции у Новолуганского. Отмечается, что огонь велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь с украинской стороны нет, подытожили в штабе.

ТЕГИ

События
ситуация на фронте

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:58
«Л-ДНР» недовольны отсутствием «особого статуса» Донбасса в законопроекте Зеленского
23:56
В ОБСЕ рассказали об ограничениях в передвижениях миссии 
11:35
Российский канал показал трех украинских военных в плену «ДНР»
21:30
Правопопулист из Бундестага встретился с членами «Л-ДНР»
10:44
В «ДНР заявили о готовности к разведению на новых участках
14:40
Боевики не сразу разрешили миссии ОБСЕ проехать к участку разведения возле Петровского
08:14
Пассажирский микроавтобус перевернулся под Горловкой. Есть пострадавшие
23:17
В «ЛДНР» требуют обсудить поправки по децентрализации в Минске
21:29
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:18
Жители Макеевки снова жалуются на подземные толчки
16:29
«ЛНР» лишила «полномочий» 77-летнего «депутата»
21:31
«ДНР» оформит главную елку Донецка в цветах российского триколора
20:58
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:15
В центре Донецка столкнулись 4 автомобиля
15:40
В ООН рассказали о пытках по обе стороны конфликта на Донбассе
все новости
09:38
Украина поднялась в мировом рейтинге гендерного равенства
09:38
СМИ узнали, что Ахметов продолжает контролировать туристический бизнес в Крыму в обход санкций
08:58
«Л-ДНР» недовольны отсутствием «особого статуса» Донбасса в законопроекте Зеленского
08:03
На Донбассе ранен украинский военный
23:56
В ОБСЕ рассказали об ограничениях в передвижениях миссии 
23:18
В СБУ заявили, что «нападение» на депутата Ананченко было инсценировано
22:41
Коляда: В прифронтовой зоне живут больше 100 тысяч детей 
21:42
Верховный Суд разрешил УПЦ МП сохранить нынешнее название
20:30
Съемочной группе телеканала «Звезда» запретили на три года въезд в Украину
19:34
В Торецке шахтеры требуют выплаты зарплаты
18:50
В Раде отреагировали на встречу политиков Германии с членами «Л-ДНР»
18:11
Посол Франции: Минские соглашения требуют прояснения и дополнительной интерпретации
17:52
Дело Ефремова о «диктаторских законах» закрыто
17:24
Третий корреспондент российского телеканала попытался и не смог попасть в Украину
16:50
МИД осудил контакты европейских политиков с «Л-ДНР»
все новости
ВИДЕО
Зеленский рассказал «России 1» о желании завершить войну на Донбассе
15 декабря, 14:40
Зеленский Путин. Что дальше с Донбассом? ►
15 декабря, 09:46
Разбор интервью Бардаша Дудю с помощью социологии ►
12 декабря, 21:15
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция