«Л-ДНР» недовольны отсутствием «особого статуса» Донбасса в законопроекте Зеленского

В группировках «ДНР» и «ЛНР» недовольны содержанием законопроекта № 2598 президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.



В частности, руководители «Л-ДНР» отмечают, что в законе отсутствуют нормы о наделении «особым статусом» отдельные районы Донецкой и Луганской областей.



«Хотя именно в закреплении особого статуса на постоянной основе и состоит смысл тех изменений в конституцию, которые прописаны в Комплексе мер [по выполнению Минских соглашений]», — полагает глава «МИД ДНР», Наталья Никнорова. Также это указывается в заявлении главы «ЛНР» Леонида Пасечника.



«И, конечно, в документе ничего не говорится о понятии района, которое четко прописано в Минских соглашениях», — отмечает Пасечник. Никонорова расценила отсутствие понятия «район» как «закрепление в конституции возможности в любой момент лишить регион особого статуса, даже если бы он и был предусмотрен в данном проекте».



Оба представителя группировок также недовольны тем, что внесенный Зеленским в Верховную Раду законопроект не был согласован с «Л-ДНР» на заседании Трехсторонней контактной группы.

13 декабря, в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект закона № 2598. 16 декабря на сайте парламента появился текст этого законопроекта. В пояснительной записке говорится, что документ изменит территориальную организацию власти и усилит конституционно-правовой статус местного самоуправления.



В законопроекте отсутствует понятие «особого статуса» Донбасса. При этом предлагается разрешить Верховной Раде менять административно-территориальное устройство и правовой статус административно-территориальных единиц.