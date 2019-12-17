На Донбассе стали больше доверять армии и президенту

На подконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей за последний год возрос уровень доверия к государственным и гражданским институтам. Об этом говорят результаты исследования Индекса социальной сплоченности SCORE, проведенного в 2019 году.



По сравнению с 2018 годом уровень доверия к общественным организациям возрос на 0.9 баллов — до 5.4, к вооруженным силам Украины на 1.2 балла — до 5 баллов, к местным органам власти на 0.2 — до 4.2, к центральным органам власти на 2.5 — до 4.2.



В процентном отношении президенту Украины полностью доверяют либо скорее доверяют 61% опрошенных ( в прошлом году президенту доверяли около 10%), Верховной раде Украины — 34%, Кабинету министров — 33%, судам — 25%. Доверие к мэрам и главам сел — 55%, к сельским советам и городским администрациям (городские советы) — 40%, к областной администрации — 29%.

Во время исследования, были опрошены 3325 респондентов из Луганской и Донецкой области, 1811 респондентов, проживающих на линии соприкосновения, 3000 представителей 15 городов, 619 респондентов с неподконтрольных территорий, 300 ветеранов АТО/ООС.



Индекс социальной сплоченности SCORE — комплексное исследование общественного мнения на базе социологических исследований, проводится в Украине при поддержке Агентства США по международному развитию.



Оценивание проходит по десятибалльной шкале (где 1 — совершенно не поддерживается, 10 — абсолютно поддерживается).