Под Радой произошли новые столкновения: полиция задерживает протестующих

Под Верховной Радой произошли новые столкновения между полицией и участниками акции против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения. Трансляцию вел телеканал «НАШ».



Полицейские демонтировали палатку, которую на проезжей части установили протестующие . В ответ участники акции начали кидать камни, файеры и другие предметы. Начались столкновения, которые привели к задержанию нескольких участников акции.



Также в трансляции было видно, как одного из протестующих в куртке организации «Национальные дружины» на носилках забрала машина скорой помощи.





Предыдущее столкновение протестующих с полицией произошло около полудня.



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