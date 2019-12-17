Штаб: Антоненко находился в зоне АТО в качестве музыканта

Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета военнослужащий Андрей Антоненко не выполнял боевые задания в зоне конфликта на Донбассе, а присутствовал там в качестве музыканта. Об этом заявил пресс-секретарь Сил специальных операций Алексей Никифоров в Facebook.



«В составе ССО Андрей Антоненко не занимал должности, которые предполагают выполнение боевых задач в зоне проведения АТО/ООС. Пребывание сержанта Антоненко в зоне проведения АТО/ООС связано с его деятельностью как музыканта, в составе группы внутренней коммуникации ВСУ и тому подобное», — написал он.



Никифоров также сообщил, что штаб операции Объединенных сил будет ходатайствовать перед Печерским райсудом о смягчении меры пресечения Антоненко, в частности, изменения ее на домашний арест.



«За дни, прошедшие с момента взятия Антоненко под стражу, ни одного запроса от органов следствия к командованию не поступало», — добавил он.



По словам спикера, в штабе верят в невиновность Антоненко.

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года. Всего в деле о подрыве его автомобиля фигурируют пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислав Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Заказчики убийства названы не были.



Глава МВД Арсен Аваков озвучил данные следствия о том, что Андрей Антоненко перед обысками 12 декабря по телефону попросил родственника своей жены вынести из квартиры мину МОН-50.



Антоненко арестован до 8 февраля 2020 года.