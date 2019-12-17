Следствие установило организатора покушения на депутата Соболева

Прокуратура Киева заявила, что установила личность организатора заказного убийства депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.



Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, имевшего опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС в Донецкой области.



Отмечается, что он предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере 40 тысяч долларов, на что последний согласился.



Отмечается, что организатор предоставил стрелку информацию о Соболеве, образе его жизни, адресе проживания, работы, а также обеспечил его оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства. Свои инструкции мужчина предоставлял исполнителю в мессенджере Telegram, а сам накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби.



В это время, по версии следствия, исполнитель совместно с соучастником самостоятельно определил место для совершения убийства — площадка возле ресторана в центре Киева, где постоянно появлялся потерпевший. Вечером 1 декабря 2019 года, когда депутат вместе с женой и 3-летним сыном сели в автомобиль, исполнитель выстрелил, смертельно ранив мальчика.



На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура Киева согласовала сообщение о подозрении 25-летнему уроженцу РФ в организации заказного убийства по части 2 статьи 15, пунктов 11,12 части 2 статьи 115 УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск.



Работа по установлению заказчика преступления продолжается, отметили в прокуратуре.

4 декабря Андрею Лавреге, которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства, и второму подозреваемому Алексею Семенову, которого следствие называет наводчиком, суд назначил меру пресечения в виде двух месяцев под стражей без права на внесение залога.