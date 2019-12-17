Столкновения под Радой: полиция задержала 26 человек

Во время столкновений под Верховной Радой сегодня днем полицейские задержали 26 человек. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.



«26 задержанных правонарушителей», — сказал он в эфире телеканала «НАШ».



Советник главы МВД отметил, что в столкновениях пострадали 17 правоохранителей, 2 из которых были доставлены в больницу. Шкиряк допустил, что данные о числе госпитализированных будут меняться.



Число пострадавших со стороны протестующих он не назвал.

Сегодня днем под зданием Верховной Рады в Киеве произошли столкновения протестующих против открытия рынка сельскохозяйственной земли с силовиками.