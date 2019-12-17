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СБУ сообщило о подозрении работнице «суда ДНР», которая отвечала за выполнение приговоров пленным

17 декабря 2019, 17:55

СБУ сообщило о подозрении работнице «суда ДНР», которая отвечала за выполнение приговоров пленным

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении бывшей сотруднице «верховного суда ДНР», которой инкриминируют содействие издевательствам над украинскими заложниками. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, женщина в течение трех лет работала в так называемом судебном департаменте группировки «ДНР», и отвечала за выполнение приговоров украинским пленным.

Позже вместе с мужем подозреваемая переехала в Киеве. На данный момент её муж арестован по подозрению в рейдерстве.

В СБУ отметила, что юристка успела сбежать и на данный момент скрывается на неподконтрольной территории Донецкой области.

Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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