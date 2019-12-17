Politico: Глава Госдепа США может посетить Киев в январе

Государственный секретарь США Майк Помпео, как ожидается, прилетит Украину в январе 2020 года. Поездка станет первым визитом Помпео в Киев в качестве главы американской дипломатии. Об этом пишет издание Politico.



Планирование визита Помпео в Украину журналистам подтвердили источники в Администрации Трампа.



Источник издания отметил, что в последнее время Помпео стал более вовлеченным в политику США по Украине, поэтому его визит в Киев ожидаемый.



Новым послом США в Украине, вероятно, станет директор Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла, генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон.



По данным Politico, Трампу нравится кандидатура Дейтона, а сам генерал выражал готовность приступить к новой работе.



Среди других претендентов рассматривается и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипа Рикера , который 4 декабря посетил с визитом Киев.



Должность главы диппредставительства в Киеве остается вакантной с мая, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон.